В России ищут эковолонтеров для благоустройства речных маршрутов Карелии

Проект "Чистые реки" соберет 300 эковолонтеров со всей России для участия в 10 экспедициях по речным маршрутам Карелии.

Открылась запись на бесплатное обучение для эковолонтеров, которых ждут этим летом в Карелии.

"Мы приглашаем 300 эковолонтеров со всей России, которые летом 2021 года под наблюдением специально обученных инструкторов проведут 10 экологических сплавных экспедиций по порожистым речным маршрутам Карелии (длительностью от 2 до 9 дней по 28 участников), куда не могут добраться обычные "сухопутные" эковолонтеры", - пишут организаторы мероприятия.

В рамках проекта "Чистые реки" планируется благоустроить не менее 150 туристических стоянок и установить не менее 30 информационных табличек на самых популярных водных маршрутах Карелии. По мнению организаторов, это поможет не менее 45 тысячам туристов, которые будут проинформированы об экологически правильном и безопасном поведении в лесу.

Подробности можно узнать здесь.