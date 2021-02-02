Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Внедорожник вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:20
Юные спортсмены из Карелии стали победителями и призерами первенства Москвы по восточному единоборству
02.02.2021 18:40
Четыре жительницы Петрозаводска скончались от COVID-19 за сутки
Сегодня 09:15
Полиция объявила о пропаже несовершеннолетней девушки в Карелии
02.02.2021 18:49
Раскрыта стоимость самой дорогой одежды детей знаменитостей
02.02.2021 19:40

В России ищут эковолонтеров для благоустройства речных маршрутов Карелии

Новости. Общество
17:20, 03 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Проект "Чистые реки" соберет 300 эковолонтеров со всей России для участия в 10 экспедициях по речным маршрутам Карелии.

Открылась запись на бесплатное обучение для эковолонтеров, которых ждут этим летом в Карелии.

"Мы приглашаем 300 эковолонтеров со всей России, которые летом 2021 года под наблюдением специально обученных инструкторов проведут 10 экологических сплавных экспедиций по порожистым речным маршрутам Карелии (длительностью от 2 до 9 дней по 28 участников), куда не могут добраться обычные "сухопутные" эковолонтеры", - пишут организаторы мероприятия.

В рамках проекта "Чистые реки" планируется благоустроить не менее 150 туристических стоянок и установить не менее 30 информационных табличек на самых популярных водных маршрутах Карелии. По мнению организаторов, это поможет не менее 45 тысячам туристов, которые будут проинформированы об экологически правильном и безопасном поведении в лесу.

Подробности можно узнать здесь

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 7
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»