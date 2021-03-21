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В России изменятся правила купли-продажи подержанных автомобилей

Новости. Общество
20:40, 21 Марта 2021
фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом изменится с 1 мая 2021 года.

В России с 1 мая меняются правила купли-продажи автомобиля с пробегом: сделку можно будет осуществлять на портале госуслуг. Об этом стало известно из приказа Минцифры, опубликованного в воскресенье, 21 марта.

Согласно изменениям, пользователи портала смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД онлайн. При этом осуществить сделку на портале смогут только физические лица, и касается это только автомобилей с пробегом.

Для того чтобы провести сделку, продавец должен загрузить на сайт пакет документов (ПТС, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника) и подать заявление на портале госуслуг. Кроме того, продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер, пишут "Известия".

По словам экспертов, оформление сделки через госуслуги позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце. Например, наложены ли на авто какие-либо ограничения, штрафы или задолженности, пишет Autonews.

Как отметил автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, изменение правил покупки и продажи машин с пробегом — это движение в правильном направлении.

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