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В России коронавирус диагностирован у 12,7 тысяч человек за сутки

Новости. Общество
11:19, 21 Февраля 2021
фото: РИА Новости / Илья Питалев
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Оперативный штаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в России на 21 февраля.

За последние сутки в России подтверждены 12 742 случая COVID-19, сообщает оперштаб.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 164 726 случая коронавирусной инфекции

За день подтверждено 417 смертей от коронавируса. За сутки выписано 16 012 выздоровевших.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 83 293 человека, а выздоровели 3 713 445 пациентов.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 158 человек за сутки в Карелии. Трое жителей Карелии умерли от COVID-19 за день.

 

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