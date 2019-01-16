В России массово внедрят систему распознавания лиц

рамках программы "Умный город" в России в течение трех лет могут массово внедрить систему распознавания лиц.

Об этом рассказал журналистам на проходящем в Москве Гайдаровском форуме замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"Одна из ключевых задач в рамках "Умного города" – повысить безопасность людей", – отметил замминистра, добавив, что в числе прочего для этого предполагается внедрение видеокамер с аналитическими функциями.

По его словам, сейчас система в пилотном режиме начинает внедряться в Москве и на железнодорожном транспорте, после этого она будет распространяться и в других городах, пишет "РИА Новости".

"Три года – это реалистичный срок, но он может быть сокращён", –уточнил чибис.



Он также добавил, что минимальный стандарт "умного города" может быть утверждён до конца января, а течение пяти лет он должен быть внедрен во всех городах с населением свыше ста тысяч человек.