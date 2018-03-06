В России могут начать пускать в кино по паспортам

Кассиры или контролёры-билетёры получат возможность спрашивать паспорт у зрителей, которые планируют попасть на спектакль, фильм или иное мероприятие, не предназначенное для несовершеннолетних.

Об этом пишет life со ссылкой на "Известия".

Согласно информации издания, соответствующие поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", разработанные Минкультом РФ, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Документом также вводится запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с пометкой "18+" перед началом детских сеансов.

Минкульт также предложил смягчить требования касательно расположения пунктов распространения запрещенной для несовершеннолетних информации: помимо прочих, речь идёт и о театрах и кинотеатрах, показывающих фильмы и спектакли с маркировкой "18+".