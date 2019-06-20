В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив.

Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд, пишет "Парламентская газета".

Поэтому для того, чтобы штрафовать водителей, предлагается использовать систему "свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать такие дороги свободнее.

Собранные деньги предлагается зачислять в бюджеты регионов.

Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.