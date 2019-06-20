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Новости. Общество
20:40, 20 Июня 2019
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

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Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив.

Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд, пишет "Парламентская газета". 

Поэтому для того, чтобы штрафовать водителей, предлагается использовать систему "свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать такие дороги свободнее.

Собранные деньги предлагается зачислять в бюджеты регионов.

Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

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