В России могут ввести штраф за подвоз попутчиков за наличные деньги

Дептранс Москвы предложил ввести штрафы в размере до пяти тысяч для водителей карпулинга за оплату услуг наличными.

Среди подобных агрегаторов — сервисы BlaBlaCar, BeepCar и "Яндекс. Попутка". Согласно проекту закона предусматривается обязательная аккредитация для владельцев соответствующих интернет-платформ, а также установить предельный размер платы, где расчёт должен быть исключительно безналичным.

Кроме того, допуск к агрегаторам предлагают сделать только для водителей с национальными водительскими правами и без непогашенных или неснятых судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления, пишет Лайф.

Также автомобили должны быть зарегистрированы в России и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и GPS. Контроль за платформами карпулинга может быть возложена на Ространснадзор. Штрафы для ИП могут составлять от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей. За повторные нарушения штраф может обойтись в два раза дороже, а за три нарушение — аннулирование лицензии. Её можно будет восстановить не ранее чем через год.