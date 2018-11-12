В России может подорожать газировка

Налог на газированные напитки могут ввести в России.

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию, сообщили "Известия". Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья".

Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание – сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает два миллиона человек. В Минздраве инициативу поддержали.

До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались – они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, один литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на шесть процентов (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло двух миллионов –1,3% от населения страны.