В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом

По словам министра спорта Олега Матыцина, это станет еще одним стимулом для людей ходить в спортзал.

Налоговый вычет на занятия спортом, который позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб, может появиться в законодательстве РФ до конца текущего года. Об этом заявил глава Минспорта России Олег Матыцин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы разработали проект поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте", где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг. Мы надеемся, что до конца года наша совместная работа с коллегами [из Минфина] будет успешно завершена и налоговый вычет на занятия спортом появится в законодательстве и станет еще одним стимулом для людей ходить в спортзал", - сказал Матыцин.

Задачу о введении налогового вычета на физкультурно оздоровительные услуги ранее перед правительством поставил президент России Владимир Путин. Разработкой соответствующих изменений в законодательство занимаются Минспорт и Минфин.

Как ранее порталу "Будущее России. Национальные проекты" пояснили в пресс-службе Министерства финансов, чтобы внести изменения в Налоговый кодекс РФ, сначала нужно внести изменения в закон "О физической культуре и спорте в РФ".