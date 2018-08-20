В России началась отмена роуминга мобильной связи

"Большая четверка" мобильных операторов приступила к отмене внутрисетевого роуминга в России.

Первым это сделает "Вымпелком" (бренд «Билайн"): его абоненты перестанут доплачивать за мобильную связь в поездках с 20 августа.

МТС приступит к отмене роуминга внутри России с 30 августа, а "Мегафон" — с 1 сентября. Tele2 завершит все необходимые мероприятия до 31 августа. В компании уточнили, что на большинстве тарифов и так нет роуминговых наценок в поездках внутри страны.

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