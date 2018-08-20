В России началась отмена роуминга мобильной связи

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"Большая четверка" мобильных операторов приступила к отмене внутрисетевого роуминга в России.
Первым это сделает "Вымпелком" (бренд «Билайн"): его абоненты перестанут доплачивать за мобильную связь в поездках с 20 августа.
МТС приступит к отмене роуминга внутри России с 30 августа, а "Мегафон" — с 1 сентября. Tele2 завершит все необходимые мероприятия до 31 августа. В компании уточнили, что на большинстве тарифов и так нет роуминговых наценок в поездках внутри страны.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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