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Новости. Общество
21:05, 31 Января 2019
фото: ТАСС / Антон Буценко

В России начали менять систему измерения бедности

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Росстат с 2020 года будет исследовать уровень бедности в России по модернизированной методике.

Минтруда планирует расширить выборку и дополнить ее категориями, которые сейчас не представлены в исследовании — женщины с детьми до шести лет. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году.

Предполагается, что модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране. По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, женщины с детьми до шести лет наиболее уязвимы из всех семей. Она также отметила, что эта группа входит в группу риска бедности, пишет Лента.ру.

В настоящий момент уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они основываются на данных интервью членов семей и ведении ими записей обо всех расходах.

Ранее 16 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главным приоритетом для главы государства является снижение уровня бедности в стране.

15 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России. Она сослалась на данные Росстата, согласно которым по итогам 2018 года он составил 13,3 процента против 13,8 процента годом ранее. Также она предложила изменить методику подсчета уровня бедности, чтобы легче выполнить положения майского указа президента Владимира Путина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-01-31 21:34:03
Привыкли все проблемы решать в кабинетах, на бумаге. Как выполнили майские указы 2012 года на бумаге, так и это на бумаге будет. Совсем уже на народ положили......
Мизантроп
2019-01-31 21:31:14
Напомню Вам, что причины бедности России в Кремле видят в двух мировых войнах и тяжелой истории. Предлагаю и Вам не вносить раздрай в органы власти и придерживаться общей версии на предмет бедности. Если хотите, то можете добавить в список причин бедности и монгольское иго, которое во многом определило наше отставание от Европы.
С уважением, Анатолий Чубайс.
бюджет
2019-01-31 22:13:22
Мизантроп, и засуха в Сахаре, причём ежегодная, очень влияет на бедность последние 30 лет.
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