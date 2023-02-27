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В России начали по-новому проверять водителей на опьянение

Новости. Общество
16:41, 01 Марта 2023
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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В России с 1 марта ввели новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение.

Новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение заработали в стране с 1 марта, с этого времени так называемую «продувку» можно проводить без понятых, но с видеозаписью.

Новые правила утверждены правительством РФ, пишет «РИА Новости». 

Согласно правилам, в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.

Как объяснил РИА Новости глава всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, основное изменение - «продувка» водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным, отметил эксперт.

Как уточняется в документе, при освидетельствовании инспекторы используют средства измерений утвержденного типа, обеспечивающие запись результатов на бумажном носителе.

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