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В России начали тестировать поезда с искусственным интеллектом

Новости. Общество
20:40, 02 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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АО "Российские железные дороги" приступило к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом, который должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора.

В настоящее время данная технология нигде в мире не применяется, сообщила директор компании-разработчика Cognitive Pilot Ольга Ускова, пишет ТАСС.

"Мы уже сделали 10 опытных локомотивов [с ИИ], они поступили на тестирование в РЖД. Сейчас проходит один из этапов испытаний для сертификации продукта. Если все получится, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится, искусственный интеллект должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, он не даст человеку совершить ошибку", – сказала Ускова.

Она уточнила, что оснащены предоставленные на тестирование локомотивы разработанным компанией комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при помощи технического зрения обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры и т. д. При помощи искусственного интеллекта комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения.

По словам Усковой, в настоящее время данная технология в мире еще не применяется, и РФ может стать первой страной, которая приспособила нейросети и техническое зрение для снижения аварийности при железнодорожных перевозках. Завершить тестирование и получить разрешение на промышленное производство компания планирует осенью 2020 года. Технологией уже интересуются европейские транспортные компании.

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