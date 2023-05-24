В России начали заменять уехавших программистов айтишниками из Китая

Российская автокомпания начала заменять уехавших из страны айтишников китайскими специалистами.

Российская автокомпания «КАМА», занимающаяся выпуском электромобилей, начала заменять уехавших айтишников китайскими специалистами, рассказал руководитель отдела разработки операционной системы Булат Рахимбердиев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Его слова приводит Лента.ру со ссылкой на RTVI.

У России начались «проблемы с программистами», и по некоторым специальностям набрать персонал стало невозможно, отметил Рахимбердиев. «Все-таки мы признаем, что Россия с точки зрения населения — это очень маленькая страна. Рядом есть одна очень большая страна, где очень много специалистов. Это Китай», — сказал представитель «КАМА».

По его словам, по качеству образования и доступности IT-специалистов Китай уже сильно опередил Россию. Поэтому компания открыла офис в двух китайских городах — Нанкине и Шанхае — и закрыла свою потребность в айтишниках местными работниками. Более того, китайские специалисты теперь помогают «КАМА» обучать сотрудников из России.