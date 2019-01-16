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Новости. Экономика
09:11, 16 Января 2019
фото: Andre Popov - Fotolia

В России намерены сократить надзорные требования к бизнесу

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Надзорные требования к бизнесу должны сократиться вдвое после оптимизации контрольно-надзорного законодательства, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Это серьезный шаг к тому, чтобы сделать такую реновацию мышления наших предпринимателей. Это очень важное решение, будем этим заниматься. Надеюсь, что половина требований должна сократиться", — сказал Антон Силуанов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, что России для решения задачи экономического рывка необходимо снизить нагрузку на предпринимателей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-01-16 09:47:10
У Силуанова раздвоение личности?!
Разумные заявления о бизнесе и бред о реакции населения на пенсионную реформу. Не может нормальный человек делать такое одновременно! :-)
Беня
2019-01-16 11:27:27
Leopol'd, где разумные? Тот де бред. Хотите снизить нагрузку, снизьте налоги. А так получается, я намеренно УТРИРУЮ, "налоги поднимаем, санитарные книжки отменяем" -это прямой путь на кладбище путем бардака.
Правительству надо одной рукой обеспечить прибыльность, а другой рукой драть их как сидоровых коз, за любую провинность.
Гость
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