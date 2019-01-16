В России намерены сократить надзорные требования к бизнесу

Надзорные требования к бизнесу должны сократиться вдвое после оптимизации контрольно-надзорного законодательства, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Это серьезный шаг к тому, чтобы сделать такую реновацию мышления наших предпринимателей. Это очень важное решение, будем этим заниматься. Надеюсь, что половина требований должна сократиться", — сказал Антон Силуанов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, что России для решения задачи экономического рывка необходимо снизить нагрузку на предпринимателей, сообщают "Вести Карелии".

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