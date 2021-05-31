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В России наполовину сократят обязательные требования в сфере строительства

Новости. Экономика
20:30, 31 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Правительство страны урезало перечень национальных строительных стандартов.

По словам российского премьера Михаила Мишустина, такой шаг позволит значительно сократить сроки возведения зданий и других объектов, а значит, снизить их стоимость, при этом без ущерба для безопасности. Как пояснили в федеральном правительстве, в новый перечень, который вступит в силу в сентябре нынешнего года, не вошли излишние и дублирующие нормы.

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Под сокращение попали, в частности, требования, ограничивающие применение новых материалов и конструкторских решений, тормозящие процесс согласования проектов и проведение строительных работ.

Кроме того, будут аннулированы нормы, содержащие ссылки на документы добровольного применения и носящие рекомендательный характер, а также те, выполнение которых невозможно проконтролировать.

Как отметили в российском кабмине, в прошлом году количество требований, предъявляемых к сооружениям на стадии проектирования и строительства, уменьшилось с более чем 10 тысяч до 7 тысяч. Теперь же их станет меньше еще почти на 4 тысячи.

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