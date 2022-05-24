В России назначен новый глава МЧС

Президент Путин назначил генерала Куренкова новым главой МЧС России.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность главы МЧС Александра Куренкова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

Ранее в среду кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС согласовал Совет Федерации, пишет ТАСС.

Генерал-майор Куренков ранее проходил службу в ФСБ и ФСО, а затем в Росгвардии. Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Врио главы ведомства после этого был первый замминистра Александр Чуприян.