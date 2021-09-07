Глава МЧС России погиб на учениях в Арктической зоне

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984—1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.



Фото © «Столица на Онего»

Напомним, Евгений Зиничев побывал в Карелии в июле, когда в республике бушевали лесные пожары. Глава МЧС России тогда заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Найстенъярви, взятым в огненное кольцо.