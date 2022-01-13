890x80
Реклама
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
13.01.2022 18:20
Пенсионный фонд Карелии будет назначать более 30 мер соцподдержки вместо органов соцзащиты 3
13.01.2022 16:26

В России — новый максимум заражений коронавирусом с начала года

Новости. Общество
12:49, 14 Января 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Новости партнеров

За последние сутки в стране было выявлено 23 820 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 547 (14,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 809 300.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 952 человека.

По данным на 14 января, за сутки в России подтверждено 739 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 319 911 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 января остается 880 775 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлен 201 новый случай коронавирусной инфекции, зарегистрировано пять смертей от ковида, выздоровели 115 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

13.01.2022 15:47
Капитал
Оптимизация депутатского мнения 3
Парламент Карелии хотят лишить полномочий согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.
Не устал, но ухожу 3
13.01.2022 09:14
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 9
11.01.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»