В России — новый максимум заражений коронавирусом с начала года

За последние сутки в стране было выявлено 23 820 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 547 (14,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 809 300.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 952 человека.

По данным на 14 января, за сутки в России подтверждено 739 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 319 911 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 января остается 880 775 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлен 201 новый случай коронавирусной инфекции, зарегистрировано пять смертей от ковида, выздоровели 115 человек.