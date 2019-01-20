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Новости. Общество
16:35, 20 Января 2019

В России открылась продажа "невозвратных" билетов в поезда

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Пассажиры начали покупать "невозвратные" билеты в поезда дальнего следования.

Их продажа открыта сегодня, 20 января, с датой отправления на 19 апреля. Пока возможность покупки "невозвратных" билетов есть в два поезда.

Согласно системе продаж РЖД, на час дня по московскому времени продано 4 места в седьмом вагоне двухэтажного поезда с сидячими местами N 740/739 "Москва - Воронеж", пишет "Российская газета".

Именно в этот вагоны продаются "невозвратные" билеты. В системе продаж они обозначены специальной иконкой (билет с крестиком в нижнем правом углу). При нажатии на иконку выводится информация: "доступен невозвратный тариф".

Стоимость билета в этот вагон стартует с суммы в 504 рубля.

В двухэтажном поезде N 26/25 "Москва-Ижевск" купейный вагон номер три отведен для продажи невозвратных билетов. На дату отправления 19 апреля выкуплено одно купе.

Стоимость билета на нижнюю полку в этом вагоне начинается с 2883 рублей, а на верхнюю - с 2365 рублей.

"Невозвратный" билет можно будет купить не только через интернет, но и в кассе вокзалов. Кассир при его продаже с 20 января будет озвучивать, что билет на интересующее пассажира место можно купить как "возвратному", так и "невозвратному" тарифу, говорил ранее глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

Размер скидки варьируется от пяти до 20 процентов. Скидка по "невозвратному" билету зависит от даты отправления и самого направления. Ближе к дате отправления скидка меньше, пояснил Иванов.

"Невозвратные" билеты, согласно вступившим в силу поправка с Устав железнодорожного транспорта, могут продаваться в вагоны купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте (скорость движения такого поезда может быть свыше 91 километра в час). В плацкартные вагоны такие билеты продавать не будут.

В законе прописано, в каких случаях за "невозвратный" билет все же можно получить деньги обратно. "Возможность возврата этих билетов возможна в шести исключительных случаях. Три связаны с состоянием здоровья попутчиков пассажира, членов их семей или самого пассажира, три - непосредственно с возможностью предоставления перевозки железнодорожным перевозчикам", - сказал Иванов.

В их числе внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травма в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредставление пассажиру места, указанного в билете. Но для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медсправками в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен "невозвратный" билет.

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Комментарии

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gaudealis
2019-01-20 17:25:05
А в ЗАГСе можно будет жениться по "невозвратному" тарифу?
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