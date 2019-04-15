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Новости. Общество
22:00, 15 Апреля 2019
фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России открылась вакансия мечты с высокой зарплатой

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Российский сервис продажи авиабилетов открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.

Как отметил глава компании Biletik.aero Андрей Каймачников, организация ищет сотрудника старше 18 лет, готового к частым перелетам, отлично владеющего русским языком, умеющего снимать качественные видео и делать интересные фотографии.

"Если путешественник захочет работать на международных направлениях, ему потребуется английский язык не ниже уровня Intermediate. Победителю отбора мы готовы предложить официальное оформление в штат, зарплату 100 тысяч рублей и оплату всех необходимых расходов на осуществление путешествия", – добавил директор.

Отмечается, что будущий сотрудник компании должен будет составлять авторские маршруты по одному из пяти направлений – Россия, Европа, Африка, Америка, Азия. Помимо зарплаты ему полагаются командировочные (десять тысяч в сутки), а также оплата проживания, билетов, страховки, трансферов и связи в поездках, пишет Lenta.ru.

"Выбранный кандидат получит официальное оформление по ТК РФ на 1 год с возможностью продления договора в случае успешной работы, а также возможность осуществить мечту многих людей – зарабатывать на собственных путешествиях", – уточняется в объявлении.

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