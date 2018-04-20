В России открывается первый легальный бордель

В конце апреля в Москве откроется первый в России легальный публичный дом.

Бордель LumiDolls будет работать в рамках досугового центра Dolls Hotel, который появится в "Москва-Сити", однако сексом там можно будет заняться лишь с особой секс-куклой. Тем не менее представитель центра в беседе с изданием отметил, что эти куклы подвижны, а также оснащены подогревом и искусственным интеллектом, сообщает Rambler news.

Арендовать номер в Dolls Hotel можно будет за 1,5-2,5 тысяч рублей в час, а вместе с куклой — за пять тысяч.

По словам основателя Dolls Hotel Дмитрия Александрова, появление в России досугового adult-центра разнообразит сексуальную жизнь граждан страны, приблизит устранение на ее территории проституции, «одной из древнейших проблем цивилизации», а также поможет людям с психическими отклонениями, так как, например, в Испании почти треть посетителей подобных заведений составляют именно они.

Более 10 подобных Dolls Hotel центров откроются в России и других странах СНГ в течение ближайших 12 месяцев.