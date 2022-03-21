890x80
Реклама
Стало известно, где будет отбывать наказание историк Дмитриев, приговоренный судом Петрозаводска к 15 годам колонии за педофилию
Сегодня 06:40
Подсчитано, на сколько подорожал сахар в Карелии на фоне ажиотажного спроса
Сегодня 09:52
Четырехполосную дорогу обещают построить на Древлянке в Петрозаводске
Сегодня 16:57

В России отменили обязательное ношение масок в поездах и на вокзалах

Новости. Общество
22:00, 21 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Артур Лебедев

Новости партнеров

РЖД снимают коронавирусные ограничения для пассажиров.

РЖД снимают коронавирусные ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Об этом говорится в сообщении холдинга, которое приводит агентство ТАСС.

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах железных дорог», — сказали в РЖД.

Как сообщили в холдинге, также отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

Однако компания продолжит осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям: двери, ручки, поручни.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 19:00
Обществоведение
По 5 килограммов в одни руки
В период санкций жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай.
Деревянное проголосовало «Za Победу»
Сегодня 13:45
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
Сегодня 11:08
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Неслучайная закономерность
16.03.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»