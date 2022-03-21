В России отменили обязательное ношение масок в поездах и на вокзалах

РЖД снимают коронавирусные ограничения для пассажиров.

РЖД снимают коронавирусные ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Об этом говорится в сообщении холдинга, которое приводит агентство ТАСС.

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах железных дорог», — сказали в РЖД.

Как сообщили в холдинге, также отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

Однако компания продолжит осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям: двери, ручки, поручни.