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В России отменили ВПР по некоторым школьным предметам

Новости. Общество
10:49, 19 Октября 2023
фото: vsesvoi43.ru

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Всероссийские проверочные работы по ряду предметов проводиться больше не будут.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам в школах проводиться не будут, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом пишет ТАСС.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это решение консолидировано принято», — сказал он во время всероссийской встречи с родителями.

Проверочные работы по другим предметам будут проводиться, вопроса об отмене не стоит, подчеркнул Музаев, отвечая на соответствующий вопрос. Изменений в содержании ВПР также не будет. «Будут нюансы, связанные с 11-ми классами, сейчас они до сих пор в порядке обсуждения, и нюансы, которые касаются процедуры проведения ВПР, чтобы максимально сделать этот формат удобным при подготовке и планировании расписания для школы и учителя», — добавил Музаев.

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