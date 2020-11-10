В России отправлен в отставку глава Федеральной антимонопольной службы

Новым руководителем ФАС назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил 11 ноября в отставку главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который считался одним из старожилов российского кабинета министров. Артемьев руководил ФАС 16 лет – с момента ее создания.
Новым главой Федеральной антимонопольной службы назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. В свою очередь господин Артемьев займет пост помощника российского премьера.
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