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В России отправлен в отставку глава Федеральной антимонопольной службы

Новости. Политика
13:26, 11 Ноября 2020
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Новым руководителем ФАС назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил 11 ноября в отставку главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который считался одним из старожилов российского кабинета министров. Артемьев руководил ФАС 16 лет – с момента ее создания.

Новым главой Федеральной антимонопольной службы назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. В свою очередь господин Артемьев займет пост помощника российского премьера.  

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Комментарии

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Рая
2020-11-11 13:36:39
Само слово : "ФАС". наводит на мысли....офисы,дворцы, дикий штат "профессионалов", траты несусветные!!! Нужно ли это всё?
Гость
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