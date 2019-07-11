В России пересмотрят нормативно-правовую базу лесного хозяйства

Рослесхоз и Минприроды РФ попали под "регуляторную гильотину".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов исполнительной власти, которые попадают под механизм "регуляторной гильотины". Речь идет о полном пересмотре принятых ведомствами нормативно-правовых актов.

В числе тех федеральных органов исполнительной власти, которые попали под "регуляторную гильотину", оказались Рослесхоз и Минприроды России.

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