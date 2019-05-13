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Новости. Общество
21:05, 13 Мая 2019
фото: ТАСС / Даниил Колодин

В России перестали выпускать копейки

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В настоящее время в обороте находится около 6,6 млрд рублей мелочью.

Этого объема достаточно для обеспечения наличных платежей. Эксперты считают, что отказ от чеканки новых монет связан с ростом доли электронных платежей.
В 2018 году Банк России не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщает hi-tech со ссылкой на "Известия".

Эксперты отмечают, что действия Центробанка связаны с уверенным ростом безналичных платежей. Кроме того, предприятия чаще округляют суммы до целого рубля. Эти факторы приводят к тому, что потребность в копейках снижается, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Как отмечается, в 2018 году в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн рублей, пятикопеечные – на 288,5 млн рублей, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд рублей, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей. При этом 1- и 5-копеечные монеты Центробанк не чеканил с 2012 года.

Отмечается, что производство мелочи номиналом ниже рубля убыточно — его стоимость в несколько раз превышает номинал. То есть полный отказ от чеканки монет позволит сократить издержки на их выпуск.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич предположил, что обращение монет будет сокращаться естественным образом. По его мнению, электронные безналичные платежи в целом будут вытеснять использование наличных денег просто из-за своего удобства.

Представители ЦБ подчеркнули, что обращение мелких монет не будет прекращаться из-за их учета в ценах на товары и при налогообложении, что особенно важно для социально незащищенных групп населения.

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