В России планируется увеличить цены на водку

В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков.

Росалкогольрегулирование (РАР) уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Ведомство собирает данные от производителей алкогольных напитков. Эксперты прогнозируют, что минимальные цены будут пересмотрены в сторону увеличения, сообщают "Известия".

Отмечено, что служба исполняет поручение бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который ранее курировал алкогольную отрасль. А это значит, что на основе собранных данных уже в этом году Минфин может пересмотреть все действующие минимумы и установить их для новых напитков.

Минимальные цены на водку Минфин последний раз устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), коньяк (371 рубль за 0,5 л) и другие крепкие напитки, плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 л). Минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало, хотя такая возможность обсуждалась. МРЦ на спиртное устанавливались исходя из себестоимости производства и наценок, которые формируются в рознице и опте. Теперь же РАР будет производить расчеты по новой методике, формула для определения минимумов станет единой для всех напитков, чего раньше не было.

Унифицированная формула должна опираться на объективные параметры, что позволит раз в год пересматривать минимальные цены на напитки. Существовавший ранее порядок определения минимумов недостаточно объективен — он может выглядеть как опрос участников рынка, подчеркивали в правительстве.