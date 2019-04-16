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Новости. Общество
20:40, 16 Апреля 2019

В России планируют сделать платные перекрестки

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Платные перекрестки помогут решить проблему пробок на дорогах, считают эксперты.

Так, специалисты предлагают ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.

В "Автонете" опираются на эксперимент в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на десять процентов, содержание углекислого газа упало на 14%.

Эксперимент планируется провести в 2020 году в рамках проекта "Умный город", рассказал представитель организации. Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

Как отмечают в "Автонет", среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от четырех до 15% потерь ВВП.

"Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", — пояснили в организации.

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