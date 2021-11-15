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В России подскочили цены на мандарины

Новости. Общество
22:00, 03 Декабря 2021
фото: pixabay.com / Hans

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В России цены на мандарины за год выросли на 25 процентов.

В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины, сообщили РИА Новости эксперты.

Они изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре этого и прошлого года по данным 800 тысяч смарт-терминалов в регионах.

«Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25 процентов», — рассказали в компании «Эвотор».

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины присутствуют на прилавке круглый год, но высокий сезон, когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь–декабрь.

По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (против 90 годом ранее). При этом и спрос, и темпы сбыта — довольно высокие. По словам Вострикова, рост цен прежде всего связан с сокращением поставок из Турции, сказалось и удорожание логистики. Сдерживающим фактором, считает он, выступает низкая покупательная способность населения.

Мандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в Россию. География здесь весьма широка: сейчас, отметил Востриков, поставки на российский рынок идут в основном из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.

По данным «Эвотора», самые дорогие мандарины в несетевой рознице — из Перу (в среднем 269 рублей за килограмм), а самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Марокканские мандарины стоят в среднем 183 рубля, египетские — 175, а турецкие и иранские — 152.

Дороже всего мандарины на Камчатке — в среднем 334 рубля, а самые низкие цены — на юге: например, в Волгоградской области килограмм обойдется в 139 рублей, на Кубани — в 106.

Ниже средних по стране цены в Оренбургской и Нижегородской областях (162 и 146 рублей соответственно), а выше — в Красноярском крае и Калининградской области (220 и 218 рублей). В Москве, по данным «Эвотора», килограмм мандаринов стоит в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге — 225 рублей.

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Комментарии

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кир
2021-12-03 22:20:33
Не это главное. Все в борьбе, кто со спидом, а кто со снегом. :)
кир
2021-12-03 22:01:01
Пофиг совсем.
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