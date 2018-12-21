В России появилась новая профессия

В России появился новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционное консультирование.

Нововведение связано со вступлением в силу поправок в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что инвестиционным консультированием сможет заниматься юридическое или физическое лицо, состоящее в соответствующем реестре Банка России. При этом главной задачей консультантов станет предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем клиента.

При этом некомпетентный совет консультанта даст клиенту право требовать возмещения убытков. Однако если клиент предоставит недостоверную информацию, из-за чего инвестпрофиль будет составлен некорректно, советник не будет нести никакой ответственности.