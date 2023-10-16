В России появились обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Центробанк сегодня, 16 октября, представил модернизированные банкноты.

Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте, следует из совместной презентации ЦБ и «Гознака». Об этом сообщает ТАСС.

Так, обновленная купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающий цвет банкноты остался сине-зеленым.

Обновленная купюра в 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Как уточнил на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры этих номиналов имеют усовершенствованный защитный механизм и повышенную износоустойчивость. Банкноты будут поступать в обращение постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. После обновления дизайна банкнот прежние варианты также останутся в свободном обращении. Однако печать купюр старых образцов номиналом 1000 и 5000 рублей ЦБ остановит.