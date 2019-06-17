В России появится новая маркировка продуктов

Уже этой осенью в продажу в России поступят продукты питания с маркировкой так называемого светофора.

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах, пишут "Известия".

Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также маркировку "светофор" не планируется наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а также кондитерских изделий, напитков с подсластителями и сыров.

Отмечается, что маркировка будет использоваться производителями на добровольной основе, однако у маркетологов есть опасения, что подобная мера вскоре станет обязательной.

В ФИЦ питания и биотехнологии также предположили, что в будущем новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.