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Новости. Общество
20:40, 17 Июня 2019
фото: ТАСС / Максим Григорьев

В России появится новая маркировка продуктов

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Уже этой осенью в продажу в России поступят продукты питания с маркировкой так называемого светофора.

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах, пишут "Известия". 

Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также маркировку "светофор" не планируется наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а также кондитерских изделий, напитков с подсластителями и сыров. 

Отмечается, что маркировка будет использоваться производителями на добровольной основе, однако у маркетологов есть опасения, что подобная мера вскоре станет обязательной.

В ФИЦ питания и биотехнологии также предположили, что в будущем новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.

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