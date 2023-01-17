Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Карельская компания получила гран-при на Международной выставке «АГРОС-2023»
27.01.2023 11:19

В России появится новое молодежное движение «Вызов»

Новости. Общество
14:00, 28 Января 2023
фото: © Insight People

Новости партнеров

Движение «Вызов» — проект по развитию талантливой молодежи России.

Об этом 25 января на фестивале СтудФест в Санкт-Петербурге заявили первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.  

«Мы приняли решение организовать движение творческой молодежи — постоянно действующую структуру, где молодые люди смогут раскрывать свои таланты 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это движение поможет молодым людям эффективно реализовывать себя и стать лидерами общественного мнения. Таким образом, наши таланты смогут не только создавать креативный контент, но и быть новыми инициаторами новых идей и принимать участие в их продвижении», — рассказала первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Стать участниками движения «Вызов» смогут все активные, целеустремленные молодые люди России вне зависимости от региона проживания. Организаторы движения ждут, что к ним присоединятся молодые деятели искусства, культуры, гуманитарных и технических наук, обладатели призовых мест в известных международных и российских конкурсах, участники и организаторы различных гуманитарных и научных проектов.

«Наука сейчас становится новым трендом, однако его необходимо правильно донести до широкой аудитории. Также важно популяризовать культуру и искусство. Поэтому мы считаем, что совмещение компетенций Insight People и компании „Иннопрактика“ — это идеальный союз для такой задачи. Наш продюсерский центр готов обучать участников движения „Вызов“ тому, как правильно транслировать такой контент, а „Иннопрактика“, в свою очередь, будет способствовать поддержке интереса к проекту со стороны молодых ученых», — сказала генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Участники молодежного движения «Вызов» будут регулярно создавать увлекательный научно-образовательный контент в социальных сетях, образовательные программы и шоу с участием молодых ученых и представителей творческих профессий. Также для всех, кто интересуется наукой, «Вызов» будет проводить мастер-классы, форумы и конференции, которые объединят творческую молодежь, ученых и представителей медиасферы со всей России.

СтудФест в Севкабель Порт проходил при поддержке партнеров — негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала «ТНТ», шоу «Вызов» на «ТНТ», YAPPY, продюсерского центра Insight People. Информационный партнер мероприятия — телеканал «Матч ТВ». В рамках фестиваля откроются тематический интерактивный «Лекторий» от «Иннопрактики», зоны YAPPY и RUTUBE, а также зона промоушена «Наше дело». 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2023, 10:55
Стал известен город Карелии с самым высоким уровнем радиации
26.01.2023, 13:53
ФСБ нагрянула с обысками в районную больницу Карелии
24.01.2023, 22:00
Три человека погибли в очередной смертельной аварии на трассе в Карелии
27.01.2023, 10:23
Молодая врач скоропостижно скончалась в Петрозаводске
22.01.2023, 08:45
Водители в Петрозаводске продолжают биться на перекрестке с измененным движением (ВИДЕО)
21.01.2023, 15:31
Создание армейского корпуса в Карелии стало одним из аргументов в споре о сокращении водоохранных зон

Аналитика

27.01.2023 15:28
Тема недели
Мусорная реформа на живую нитку
Как в Карелии идет реформирование схемы обращения с отходами и почему никто не знает, во сколько это обойдется?
Попали в историю
24.01.2023 10:14
Кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС?
23.01.2023 08:00
Переходим на дрова: что делать жителям Карелии после взлета цен на электричество
20.01.2023 18:43
Когда берегов не видят
19.01.2023 18:14
Тунеядцам — бой?
18.01.2023 10:15
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
13.01.2023 11:32
Вся аналитика

Чтиво

27.01.2023 13:34
Без политики
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
На площадке Севкабель Порт 25 января состоялся фестиваль студентов, который объединил более 1000 инфлюенсеров из 70 регионов России и достиг охвата в 750 миллионов пользователей.
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
«Ралли нельзя заниматься, ими надо жить»
20.01.2023 11:52
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.