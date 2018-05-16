В России предлагают новый порядок исчисления налога на имущество физлиц

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Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла в Госдуму законопроект, которым предусматривается изменение порядка исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости.
В документе говорится, что в настоящее время при исчислении налога действует временный коэффициент, который предусматривает постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, в сравнении с налогом, который рассчитан по инвентаризационной стоимости.
Величина этого коэффициента ежегодно увеличивается на 20% (с 0,2 до 1) в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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