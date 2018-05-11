В России предлагают сократить расходы на пенсии

Минфин России предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году.

Уточняется, что расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 млрд руб. Предлагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей, - сообщает РИА Новости.

В сфере социального обеспечения Минфин предлагает урезать расходы в 2018 году на 5,9 млрд руб. На меры господдержки инвалидам в 2018 году могут выделить на 2,23 млрд руб. меньше, чем в прошлом году.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уже стоит "на пороге" начала обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста.