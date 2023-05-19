В России предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

В Госдуму внесли закон об отмене штрафов за то, что граждане проживают не по прописке.
Фракция «Новые люди» внесла в Государственную думу проект, предполагающий отмену штрафов за проживание не по приписке, сообщила пресс-служба партии.
Отмечается, что представители «Новых людей» предложили признать статьи «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации» и «Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении» недействительными.
По словам депутатов, в данный момент штраф об отсутствии информации о текущем месте проживания составляет две тысячи рублей и выше.
«Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права», — подчеркнул спикер Госдумы Владислав Даванков.
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