В России предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

В Госдуму внесли закон об отмене штрафов за то, что граждане проживают не по прописке.

Фракция «Новые люди» внесла в Государственную думу проект, предполагающий отмену штрафов за проживание не по приписке, сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что представители «Новых людей» предложили признать статьи «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации» и «Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении» недействительными.

По словам депутатов, в данный момент штраф об отсутствии информации о текущем месте проживания составляет две тысячи рублей и выше.

«Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права», — подчеркнул спикер Госдумы Владислав Даванков.