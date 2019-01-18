Алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов в России

Новости по теме
Загрузка...
В России разработали законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
В случае если законопроект будет принят, алкоголь и табак нельзя будет приобрести в обычных продуктовых магазинах. Для них оборудуют специальные точки продаж, где не будет продаваться ничего, кроме сопутствующей продукции, например, зажигалок, пишет издание "Известия".
В места реализации этих товаров предлагается запретить вход лицам моложе 18 лет. Автор инициативы – депутат Госдумы Андрей Свинцов.
По мнению народного избранника, такая мера поможет уменьшить число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент в магазинах не будет провоцировать молодежь пробовать спиртное и сигареты.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
11.01.2019, 09:25
17.01.2019, 11:07
15.01.2019, 14:42
Аналитика
Сегодня 14:35
Обществоведение
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
Сегодня 14:27
Сегодня 13:51
Сегодня 11:00
16.01.2019 12:25
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии