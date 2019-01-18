Алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов в России

В России разработали законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.

В случае если законопроект будет принят, алкоголь и табак нельзя будет приобрести в обычных продуктовых магазинах. Для них оборудуют специальные точки продаж, где не будет продаваться ничего, кроме сопутствующей продукции, например, зажигалок, пишет издание "Известия".

В места реализации этих товаров предлагается запретить вход лицам моложе 18 лет. Автор инициативы – депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По мнению народного избранника, такая мера поможет уменьшить число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент в магазинах не будет провоцировать молодежь пробовать спиртное и сигареты.