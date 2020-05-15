В России предложили ввести новое пособие в связи с коронавирусом

В Национальном родительском комитете предложили ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты до окончания пандемии коронавируса.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, соответствующее обращение было направлено в правительство России, пишет RT.

Она также напомнила, что во многих регионах России вводится так называемый масочный режим, нарушение которого может грозить штрафом.

Однако далеко не у всех есть деньги на приобретение масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты, считает Волынец.

"В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день... Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии", – сказано в тексте обращения НРК.

Также Волынец отметила, что в исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определённого количества масок и перчаток, необходимых гражданам.