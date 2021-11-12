В России предложили ввести реальные сроки за опасное вождение

Сенатор Валерий Васильев предложил ввести реальные сроки за опасное вождение автомобиля.

Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно караться уголовной ответственностью, это должны быть не условные, а реальные сроки — от трех до пяти лет лишения свободы, заявил РИА Новости во вторник замглавы международного комитета Совфеда Валерий Васильев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан. Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются, и совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете, ради того, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях», — подчеркнул сенатор.

В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.

По мнению Васильева, подобные действия, да и в целом лихачество, хулиганство на дорогах должно строго наказываться, и не только финансово. «Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки. От трех до пяти лет лишения свободы», — считает политик.

Он отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 километров в час, «поэтому говорить об увеличении штрафов совершенно бесперспективно». «Остановить таких „гонщиков“ могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными, поскольку даже в это время их не останавливает отсутствие прав и они все равно садятся за руль», -сказал Васильев.

Он подчеркнул, что готов поддержать предложения депутатов Владимира Васильева, Василия Пискарева и Евгения Москвичева «по введению жестких мер наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей», и предположил, что и его коллеги-сенаторы также поддержат данное предложение.