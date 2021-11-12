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В России предложили ввести реальные сроки за опасное вождение

Новости. Общество
20:30, 23 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Сенатор Валерий Васильев предложил ввести реальные сроки за опасное вождение автомобиля.

Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно караться уголовной ответственностью, это должны быть не условные, а реальные сроки — от трех до пяти лет лишения свободы, заявил РИА Новости во вторник замглавы международного комитета Совфеда Валерий Васильев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан. Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются, и совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете, ради того, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях», — подчеркнул сенатор.

В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.

По мнению Васильева, подобные действия, да и в целом лихачество, хулиганство на дорогах должно строго наказываться, и не только финансово. «Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки. От трех до пяти лет лишения свободы», — считает политик.

Он отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 километров в час, «поэтому говорить об увеличении штрафов совершенно бесперспективно». «Остановить таких „гонщиков“ могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными, поскольку даже в это время их не останавливает отсутствие прав и они все равно садятся за руль», -сказал Васильев.

Он подчеркнул, что готов поддержать предложения депутатов Владимира Васильева, Василия Пискарева и Евгения Москвичева «по введению жестких мер наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей», и предположил, что и его коллеги-сенаторы также поддержат данное предложение.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-11-23 22:53:49
Эти дураки - всего лишь отражение общества, все любят скорость и доллары.
Дубина
2021-11-23 20:42:47
Да ежели б не было взяток и "решений вопросов", не было бы и опасной езды!
В своё время, Саакашвили, став Президентом Грузии ,сразу уволил всех сотрудников ГАИ и набрал абсолютно новых,дал хорошую зарплату, и всё нормализовалось, за взятки статью ввёл серьёзную...
У нас никакой закон и меры,которые предлагают, ничего не изменят! Пока "рашкины" стреляют в лосей, трудно ждать перемен... извините..
кир
2021-11-23 22:09:18
Дубина, потому как вы сами такие в целом. :)
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