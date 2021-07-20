В России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации

С инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Как сообщило RT, общественник направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко, в котором выразил удивление тем, что против вакцинации выступают даже медицинские работники.

«Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», – говорится в обращении Владимира Петрова главе Минюста России.

Как считает первый замглавы Общественной палаты Ленобласти, такие меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в стране.