В России разрешат покрывать дороги асфальтом, бывшим в употреблении

В стране впервые регламентируют повторное использование асфальта при ремонте дорог.

В июне вступит в силу предварительный национальный стандарт (ПНСТ), определяющий требования к вторичному асфальтобетону и нормы его применения, рассказывает 47news со ссылкой на "Известия". Стандарт разрешает использовать крошку не только для основания дорожной одежды, как сейчас, но и для верхних слоев покрытия. Исключение - сверхинтенсивные магистрали. Это, например, федеральные трассы на выезде из столицы, пояснили в НИИ транспортно-строительного комплекса (разработчик стандарта). На менее загруженных дорогах можно будет использовать до 20% крошки в составе асфальтобетонной смеси, на участках со слабой интенсивностью (например, некоторых муниципальных) - без ограничений. Технологии асфальтобетонных заводов допускают не более 30% вторичных материалов в смеси, сообщили в Росавтодоре.

Для каждого участка трассы уровень интенсивности движения, который измеряется числом приложений эквивалентных одноосных нагрузок, рассчитывается отдельно, пояснили в НИИ ТСК. Даже на дороге федерального значения могут быть отрезки всех типов.

Заместитель генерального директора НИИ ТСК Кирилл Жданов рассказал, что новый стандарт впервые разрешает использовать крошку в смесях для верхнего слоя покрытия, созданных по современной системе superprave. Она активно используется в США. Это метод, позволяющий увеличить срок службы асфальта за счет точного подбора состава смесей.

Новый стандарт уже принят Росстандартом, вступит в силу 1 июня 2018 года и будет действовать до 1 июня 2019 года. Такой предварительный документ нужен, чтобы проверить новые технологии на практике до разработки национального стандарта России.

Также на рассмотрении в Росстандарте находится еще один стандарт, разрешающий ремонтировать дороги с помощью технологии холодного ресайклинга - когда старый асфальт перерабатывается специальной машиной прямо на месте, тут же создается смесь и укладывается новый. Обсуждение документа продлится до конца марта.

Как пояснили в Росавтодоре, метод экологичен и дает возможность ремонтировать трассы "в короткие сроки с минимальными затратами и надлежащим качеством". До сих пор эта технология использовалась в качестве эксперимента.