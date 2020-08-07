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В России разрешили госзакупки на жизненно важные зарубежные лекарства

Новости. Общество
21:05, 07 Августа 2020
фото: © AP Photo/Ebrahim Noroozi, File
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы.

Речь идет о лекарствах, входящих в список важнейших и жизненно необходимых, пишет издание "РИА Новости".

Обычно зарубежные препараты, включенные в этот перечень, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.
 
"В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии", –подчеркнули в пресс-службе правительства.

В число медикаментов, на поставки которых больше не распространяются ограничения, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Их назначают при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также для лечения орфанных заболеваний у детей.

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