В России рухнули цены на самый дорогой iPhone

Флагманский смартфон iPhone X ощутимо упал в цене на российском рынке.

Спустя всего два месяца со дня старта продаж новинку можно приобрести на 15 процентов ниже рекомендуемой розничной цены.

Напомним, что продажи iPhone X начались в России третьего ноября 2017 года. "Дефицитный" флагман с объемом постоянной памяти тогда был доступен по цене от 92 тысяч рублей, а у перекупщиков цены стартовали от 150 тысяч рублей и выше.

Теперь, через два месяца, самая "заряженная" версия iPhone X продается дешевле 80 тысяч рублей, пишет "Российская газета".

Напомним, что анонсированный в сентябре 2017 года iPhone X стал первым смартфоном Apple с безрамочным экраном и поддержкой системы распознавания лица Face ID.