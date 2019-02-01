С 1 февраля в России проиндексировали социальные выплаты

В России на 4,3 процента проиндексировали ряд социальных пособий и компенсаций.

Соответствующее постановление ранее подписал премьер Дмитрий Медведев.

В частности, вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 15,2 миллиона льготников, пишет "РИА Новости".

Среди них: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.



Также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, который может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Стоимость его полного денежного эквивалента вырастет до 1121,42 рубля в месяц. В него входит предоставление лекарств (863,75 рубля), путевки в санаторий (133,62 рубля), бесплатный проезд на электричках или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124,05 рубля).

Помимо этого, до 5946,47 рубля увеличилось пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает семье умершего неработающего пенсионера.

Размер индексации равен уровню инфляции за 2018 год.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для проведения индексации понадобится 25,9 миллиарда рублей.