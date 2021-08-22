В России с 1 сентября появится новый дорожный знак

Самостоятельный знак фото- и видеофиксации появится на российских дорогах с 1 сентября взамен таблички, которая устанавливалась вместе с другими знаками.

Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

"Добавлен в правила дорожного движения новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", обозначающий места, где нарушения ПДД могут быть зафиксированы в автоматическом режиме (с помощью камер). При этом существующая табличка "Фотовидеофиксация" будет исключена с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Новый знак может устанавливаться самостоятельно, тогда как старый - табличка - устанавливался только вместе с другими знаками.

Новый знак размещается вне населенного пункта в 150-300 м от зоны видимости камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, и на въезде в поселение.