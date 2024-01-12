В России с трудом нашли третьего лотерейного миллиардера в истории страны

Мужчина, выигравший миллиард рублей, с Нового года не выходил на связь.

В Тюмени нашли мужчину, который выиграл один миллиард рублей в лотерею первого января. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «МегаТюмень».

Несмотря на то что россиянин победил в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» две недели назад, он не спешил забирать призовые деньги. Некоторые местные жители даже усомнились в существовании победителя.

Однако по прошествии 14 дней мужчина, которого не могли найти, сам обратился в лотерейный центр в Москве. Как сообщили в компании «Столото», в настоящее время завершается процесс проведения необходимых процедур для получения выигрыша.

Отмечается, что победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером. Он купил билет «Русского лото» 7 декабря в фирменной точке продаж «Столото» в тюменском торговом центре «Дарина». После вычета налогов мужчина получит на руки 850 миллионов рублей.