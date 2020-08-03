В России снизили первый взнос на ипотеку до 15 %

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановлении о снижении первоначального ипотечного взноса с 20% до 15%.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с вице-премьерами, подчеркнув, что российский кабмин продолжает улучшать условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, пишут "Известия".

"Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано", – указал Мишустин.

Правительству удастся вовлечь в программу льготного ипотечного кредитования тех заемщиков, которые не успевают накопить 20% от суммы кредита в качестве первоначального взноса до 1 ноября 2020 года.

Также глава кабмина добавил, что аналогичная возможность появится также у участников программ по льготной ипотеке для семьи с детьми и дальневосточные ипотеки.

Мишустин также предложил вице-премьера увеличить сумму кредитов, которую могут выдавать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% с 740 до 900 млрд рублей.