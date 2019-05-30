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Новости. Общество
20:40, 30 Мая 2019
фото: mediacratia.ru

В России снизилось число непьющих

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Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%.

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.

"Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году - уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан", - говорится в материалах.

Согласно результатам опроса, 18% опрошенных сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, раз в месяц - 16%, несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследования. Больше четверти респондентов (27%) признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц.

Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

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