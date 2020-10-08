В России собрали суперкомпьютер

Представлен первый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С.

Первый инженерный образец компьютерного процессора Эльбрус-16С показан на выставке "Микроэлектроника-2020", прошедшей в Ялте в начале октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отечественного чипмейкера МЦСТ.

Создатели относят свой процессор к шестому поколению чипов Эльбрус. Он представляет собой 16-ядерную систему с общей производительностью 1,5 ТФлопс. Вместе с ним работает восьмикананальная память DDR4-3200 ECC. Чип имеет встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, четыре канала SATA 3.0. Демонстрационный образец умеет загружаться в операционной системе "Эльбрус Линукс".

Новый Эльбрус поддерживает объединение в многопроцессорные системы до четырех процессоров с общим объемом оперативной памяти до 16 ТБ.

В МЦСТ заявляют, что процессор стал первым спроектированным в России и основанным на российских технологиях 16-нм чипом, работающим без разгона на частоте два гигагерца. Разработка Эльбрус-16С должна завершиться в 2021 году.